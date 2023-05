Stacheltier, Wisotzki, Marks

Vor 70 Jahren wurde der 1. Mai auf der Freilichtbühne in der Berliner Wuhlheide groß gefeiert. Dort probierte die Defa aus, ob ihre neue Kurzfilmreihe beim Publikum ankommt. »Das Stacheltier« wollte Unarten des Alltags aufspießen und dem politischen Gegner satirisch in die Parade fahren. Folge eins bestand noch aus drei Sujets, die der Satirezeitschrift Frischer Wind entnommen waren. Von deren Chef Walter Heynowski stammte der Sketch »Herr Schwender«, der von einem großmannssüchtigen Funktionär erzählte. Er veranlasste Mahagonitäfelung für den Fahrstuhl, Marmorbecken für die Toiletten usw. Erinnert das an eine gewisse Fernsehintendantin von 2022? Ein anderes Sujet befasste sich mit der Propaganda des Senders RIAS in Berlin-Schöneberg. Sabine Thalbach, damals noch nicht Mutter von Katharina, war dabei. »Das Stacheltier« wurde bald im Kinovorprogramm so populär, dass sich Schauspieler da­rum rissen, mitspielen zu dürfen. Die Reihe wurde für junge Filmemache...