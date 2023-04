Seit dem 6. April ist »das Leck« offiziell in der Welt. An diesem Tag meldete die New York Times, dass US-amerikanische Dokumente, die als geheim oder streng geheim klassifiziert waren, auf den sogenannten Social-Media-Kanälen Twitter und Telegram gepostet worden seien. Die Autoren dieses ersten Berichts, Helene Cooper und Eric Schmitt, beide mit dem begehrten Pulitzer-Preis ausgezeichnet, beriefen sich für ihre Kenntnisse ausschließlich auf Mitteilungen von anonymen Regierungsfunktionären. Außerdem erwähnten sie nur Papiere, die sich auf den Krieg in der Ukraine und insbesondere auf die angeblich nahe bevorstehende Frühjahrsoffensive der ukrainischen Streitkräfte bezogen. Vor der Veröffentlichung hatten Cooper und Schmitt offenbar Erkundigungen bei gleichfalls anonymen Analysten angestellt und die Auskunft bekommen, dass es sich um »Desinformationen« russischer Stellen ...