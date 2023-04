MDR um 4

Demenz frühzeitig erkennen

Einfach nur Vergesslichkeit oder Anzeichen für Alzheimer und Demenz? Eine Geriaterin und Internistin erklärt, wie man Symptome erkennen kann. D 2023.

MDR, 17.00 Uhr

Die letzte Binnenfischerin

Tradition und eine ungewisse Zukunft

Satte 900 Jahre Familientradition stecken hinter dem Binnenfischereibetrieb an den Seen um Eutin in Schleswig-Holstein. Doch die Einnahmen schrumpfen, und damit droht das Kleinunternehmen unterzugehen. D 2023.

NDR, 18.15 Uhr

Re: Krank und unversorgt – Ärztemangel in Frankreichs Dörfern

Gründe, um gegen Macron und Co. auf die Straßen zu gehen, gibt es in Frankreich genug. Einer: die »medizinischen Wüsten« des Landes. In den dörflichen Regionen finden sich keine Fachärzte mehr, dafür Armut und Arbeitslosigkeit. F 2022.

Arte, 19.40 Uhr

Lebensretter inside

Luftrettung

Pil...