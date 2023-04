In Zeiten der Ohnmacht

Die Friedensdividende hat es nie gegeben, eine neue internationale Friedensordnung ebensowenig. Die einst überschaubare und mitnichten ungefährliche bipolare Welt ist nach 1989–1991 weitaus gefährlicher geworden. Die uneingeschränkte Dominanz einer Supermacht – der große Traum des US-Imperialismus – ist nicht eingetreten. Andere Mächte, große, nuklear bewaffnete, und kleinere, melden ihre Ansprüche für eine multipolare Welt an. Die vergangenen gut drei Jahrzehnte brachten offene und verdeckte Kriege, eine Unterwerfung fremder Völker, die auf die westlichen Freiheiten und das westliche Kapital hofften und dabei ihre eigene Geschichte vergaßen. Die pulverisierte Linke hierzulande erlebt, wie vor der eigenen Haustür ein Krieg um die Neubestimmung der Weltordnung tobt, in den die russische Großmacht, so angeschlagen sie schien, sich hat verwickeln lassen. Es ist kein Krieg, in dem es um Recht oder Unrecht schlechthin geht, sondern ein Krieg darum, wer – allei...