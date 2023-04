Fraktionskasse als Spesenkonto

Eine Affäre, die in Hamburg seit Jahren immer wieder für Schlagzeilen sorgt, wird seit Mittwoch vor Gericht verhandelt. Vor einer Großen Strafkammer des Landgerichts hat der Prozess gegen Michael Osterburg, einen früheren Politiker von Bündnis 90/Die Grünen, begonnen. Als Vorsitzender der Grünen-Fraktion im Bezirk Mitte soll er zwischen 2015 und 2019 Geld aus der Fraktionskasse für private Zwecke – so für Restaurantbesuche, Kinderbetreuung und Mietwagen – abgezweigt haben, insgesamt knapp 33.000 Euro. Osterburg muss sich wegen gewerbsmäßiger Untreue in Tateinheit mit Betrug und Urkundenfälschung in 121 Fällen verantworten. Eine Zeugin in dem Prozess ist Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne). Sie war damals Vorsitzende des Landesverbandes und mit Osterburg liiert.

Dieser legte nach der Verlesung der Anklagepunkte ein Teilgeständnis ab. Osterburg räumte ein, Bewirtungsbelege in Höhe von insgesamt mehr als 6.000 Euro zu Unrecht über die Fraktionskasse abgerec...