Mit der Sowjetunion siegen

Im Wirtschafts- und Kulturkrieg des Westens gegen die Russische Föderation traf es am 22. Februar zum ersten Mal ein russisches Videospiel. Der stellvertretende ukrainische Minister für digitale Transformation und IT-Industrieentwicklung, Oleksander Bornjakow, rief zum Boykott des Spiels »Atomic Heart« auf, das einen Tag zuvor veröffentlicht worden war. Wegen der »Toxizität« des Spiels, der möglichen Weitergabe von gesammelten Nutzerdaten an staatliche Stellen in Russland durch die Herstellerfirma Mundfish sowie der potentiellen Verwendung von Geld, das durch den Verkauf des Spiels eingenommen würde, um den Krieg gegen die Ukraine zu finanzieren.

Am 3. März legte der vorgesetzte Minister und stellvertretende Ministerpräsident Michailo Fedorow mit einem Brief an die Firmen Microsoft, Sony und Valve nach und forderte, dass das Spiel nicht mehr auf den Plattformen Xbox, Playstation und Steam verkauft werden solle. Die ukrainische Regierung habe »ernsthafte B...