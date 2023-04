Frostbeulen der Vernunft

Folgt man der Generationenabfolge der Kritischen Theorie, dann schickt sich gegenwärtig die 5. Generation an, sich im bürgerlichen Kultur- und Wissenschaftsbetrieb zu etablieren. Mit dem ursprünglich einmal marxistisch geprägten Programm der 1920er und 30er Jahre hat die heutige, längst gesamtdeutsch gewordene »Frankfurter Schule« freilich schon lange nichts mehr zu tun. Trotz wiederholter Versuche, an die politökonomischen Ursprünge von einst anzuknüpfen – zuletzt etwa Axel Honneths Veröffentlichung »Der arbeitende Souverän. Eine normative Theorie der Arbeit« oder die Besetzung Stephan Lessenichs als Direktor des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt am Main –, entfernte man sich zunehmend vom Projekt einer Kritik der politischen Ökonomie.

Mittlerweile gibt es jedenfalls kaum noch einen Unterschied zwischen einer Kritischen Theorie, die meint, einen »ökonomistischen Reduktionismus« zugunsten »komplexer Überschneidungen von race, class und gender« hi...