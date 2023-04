Der nächste Seuchenzug

Der Hamburger Olaf Nieß und sein Team lieferten sich Anfang Februar 2023 einen aufwendigen und kräftezehrenden Kampf. Es ging um die Rettung der Alsterschwäne vor der auch als Vogelgrippe bezeichneten Geflügelpest. Olaf Nieß ist in Hamburg seit 1996 bekannt als »Schwanenvater Nieß«. In zweiter Generation leitet er die städtische Dienststelle »Hamburger Schwanenwesen«, die nicht nur Schwäne betreut, sondern auch den Gesundheitszustand des »Wasserwildes« kontrolliert und Tiere aus Notsituationen rettet.

Gefährdete Alsterschwäne

Als die ersten Vogelgrippefälle unter den Alsterschwänen Anfang Januar festgestellt wurden, befanden sich diese bereits in ihrem Winterquartier am Eppendorfer Mühlenteich. In der Stadt gilt seit dem 10. Januar die Stallpflicht für Geflügel. Wie derzeit in unzähligen Regionen der Welt und besonders in Europa dürfen Hühner, Puten, Enten und Gänse ihre Ställe nicht mehr verlassen, gleichgültig, ob es sich um drei Tiere handelt, die in G...