Das Ende einer Beziehung

Die Taz hatte in der DDR einen guten Ruf – vor der »Wende«. Daran knüpfte die neugegründete Ost-Taz am 26. Februar 1990 an, auch ökonomisch: 1. wurden 50.000 Exem­plare täglich verkauft und 2. beförderte die DDR-Post Zeitungen kostenlos. Die West-Taz hatte Räume im ZK-Gebäude der SED am Werderschen Markt angemietet, heute das Außenministerium. Die Redakteure kamen aus der Abgangsklasse des »Roten Klosters«, der Sektion Journalistik an der Karl-Marx-Universität Leipzig, dazu kam u. a. der Schauspieler und Kulturwissenschaftler Jürgen Kuttner. Von der Bremen-Taz kam ein Aufpasser. Ihm gegenüber stellte der Ost-Tazler Olaf Kampmann am 2. Mai 1994 in der Taz einiges richtig. Zu jenem Zeitpunkt musste man bereits von ehemaligem Ost-Tazler sprechen, denn nach nur zwei Monaten wurde die ...