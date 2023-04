Auf dem Trocknen

Viele glauben es noch immer nicht, und manchmal fühlt es sich auch nicht so an – aber: In Deutschland herrscht »Regenarmut«. Und das ist messbar. In den vergangenen zwei Jahrzehnten gingen 15,2 Milliarden Kubikmeter Wasser verloren, ermittelten kürzlich Studienmacher des Deutschen Geoforschungszentrums (GFZ) in Potsdam. Das entspricht fünfmal der Wassermenge des fünftgrößten deutschen Gewässers, des Starnberger Sees in Bayern. Eine weitere Messzahl: Der Wasserverbrauch aller Sektoren – Industrie, Landwirtschaft und Privathaushalte – beträgt rund 20 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Die ökologischen Folgen: abnehmende Bodenfeuchte, schwindendes Grundwasser und gesunkene Wasserspiegel, schreiben die GFZ-Forscher in der Aprilausgabe der Fachzeitschrift »Hydrologie und Wasserbewirtschaftung«.

Droht Deutschland nach mehreren Dürresommern in Serie nun zu versteppen? Wohl nicht. Denn: Das sogenannte potentielle Wasserdargebot, also Grund- und Oberflächenwasser zus...