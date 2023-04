Verblasstes Rot

Nach den Ostertagen hat in Bremen die heiße Phase des Wahlkampfs begonnen. In gut vier Wochen, am 14. Mai, wird im kleinsten Land der Bundesrepublik die Bürgerschaft gewählt. Rund 480.000 Wahlberechtigte entscheiden über die Zusammensetzung des Landesparlaments und der nächsten Regierung. Die aktuellen Umfragen sprechen zunächst einmal dafür, dass die »rot-grün-rote« Koalition aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke fortgesetzt werden kann. Bremen ist das einzige westdeutsche Bundesland, in dem die Linkspartei an der Regierung beteiligt ist. Und anders als ihr für die Wahl ersonnener Slogan »Das neue Rot« suggeriert, hat sie sich in den vergangenen Jahren an die bürgerliche Agenda der Koalitionspartner rapide angepasst und das linke Profil weitgehend verloren.

Fraglich ist nach wie vor, ob die SPD in ihrer einstigen Hochburg die Scharte der Bürgerschaftswahl 2019 auswetzen kann. Damals wurde sie zum ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte der Hanse...