Weniger soll mehr sein

Ulrike Herrmann prognostiziert in ihrem gleichnamigen Band aus dem Jahr 2022 »Das Ende des Kapitalismus«. Die Journalistin kündigt dabei in ihrem Untertitel an, was im folgenden Programm des Buches ist: »Warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind – und wie wir in Zukunft leben werden«. Und weil in einem entwickelten Kapitalismus Wachstum nicht einfach eine Option, sondern vielmehr Zweck der ökonomischen Operationen ist, schaut sich Herrmann nach Vorbildern um für eine Wirtschaft, für die dieser Imperativ nicht gilt, und landet bei der englischen Kriegswirtschaft während des Zweiten Weltkrieges. Dabei macht sie bereits zu Beginn des Bandes fundamentale Fehler in der Bestimmung ihres Gegenstandes.

Untätige Regierungen

In der Einleitung stellt sie die Problemdiagnose vor. Mit Luisa Neubauer fragt Herrmann, warum die Kanzlerin 16 Jahre lang weitgehend untätig geblieben sei, obwohl der Klimawandel doch ein so drängendes Problem darstelle. Damit ist sc...