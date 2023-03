China in Fetzen gerissen

Von 1897 bis 1914 besetzte die deutsche Kriegsmarine die Bucht von ­Jiaozhou (Kiautschou) in China. Formal war die Kolonie Pachtgebiet. Während des »Boxeraufstandes« um 1900 nutzte Deutschland im Bündnis der »Vereinigten acht Staaten« (Japan, Russland, England, Italien, USA, Frankreich, Österreich-Ungarn) die Gelegenheit zur Intervention. Das Deutsche Kaiserreich entsandte ein 15.000 Mann starkes Truppenkontingent, das Kaiser Wilhelm II. im Juli 1900 mit einer Ansprache in Bremerhaven verabschiedete, die als »Hunnenrede« bekannt wurde. Am 19. November 1900 hielt der SPD-Vorsitzende August Bebel im Reichstag dazu eine Rede:

Es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass nicht erst seit heute und gestern, und, wie ich anerkenne, nicht erst seit der Besetzung von Kiautschou durch Deutschland, sondern schon durch eine geraume Reihe von Jahren, d...