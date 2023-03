Gegründet 1947 Sa. / So., 18. / 19. März 2023, Nr. 66

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Unterwegs in der ­Kastanienallee Eine wie keine: die Kastanienallee in Prenzlauer Berg, mittlerweile heißt sie ja aufgrund der Rudel hipper Touristen längst Castingallee. Hier gab und gibt es aber weit mehr. Arbeiterbehausungen, gentrifizierten Dreck, ehemals besetzte Buden und das »Tuntenhaus«, die Nummer 86. Spiegel einer Stadt. RBB, Sa., 14.25 Uhr Heute im Osten – Reportage Rumäniens Schatz im Schwarzen Meer Wären sie nicht schon in der EU und dort auf Kurs, man müsste den Rumänen wohl etwas Freedom and Democracy zwangsimportieren, bei soviel Erdgas, das dort lagert. Aber sie drücken es freiwillig ab, haben sie doch mehr, als der Eigenbedarf des Landes veranschlagt. BRD 2023. MDR, Sa., 18.00 Uhr Look Me Over – Liberace »Der Unt...

Artikel-Länge: 2312 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen