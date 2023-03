400 Euro mehr – in zwei Jahren

Für einen Teil der Brauereien in Nordrhein-Westfalen (NRW) liegt ein Tarifabschluss vor. Das bestätigte Isabell Mura, stellvertretende Landesbezirksvorsitzende der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG), auf jW-Anfrage am Freitag. Für eine Laufzeit von 27 Monaten bis März 2025 gibt es bei den rheinisch-westfälischen Brauereien »430 Euro tabellenwirksam mehr Lohn« plus 3.000 Euro Inflationsprämie. Beides werde allerdings gestückelt gezahlt, in drei Schritten. Ab 1. April 2023 erhalten die bis zu 2.000 Beschäftigten, für die verhandelt wurde, monatlich 180 Euro mehr, ab 1. Februar 2024 noch mal 150 Euro und ab 1. Dezember 2024 weitere 100 Euro.

In einem zweiten Tarifgebiet, bei den sieger- und sauerländischen Brauereien, sind die nächsten Verhandlungen für den 28. April geplant, so Mura. Von einem ähnlichen Ergebnis ist auszugehen. »Es waren...