Hier wird gestreikt

Ab diesen Montag wird gestreikt. Und zwar auf unbestimmte Zeit. Dafür votierten 96,97 Prozent der IG-Metall-Mitglieder bei GKN Driveline vergangene Woche in der Urabstimmung. Sie haben damit demonstriert, dass »sie fest entschlossen« sind, »für ihre Zukunft zu kämpfen«, erklärte IG-Metall-Bezirksleiterin Irene Schulz am Freitag nach Auszählung des Ergebnisses.

Der Autozulieferer GKN Driveline hatte am 18. Januar angekündigt, das Gelenkwellenwerk in Zwickau-Mosel mit 835 Arbeitsplätzen schließen zu wollen. Mit den Streiks ab Montag stemmen sich die Kollegen gegen die Schließungspläne des Managements und dessen Absicht, auch an anderen Standorten Stellen zu streichen. Außerdem fordern die GKN-Beschäftigten – für den Fall der Fälle – einen Sozialtarifvertrag mit ...