Ein Ende nicht absehbar

Die besten Indizien sind manchmal diejenigen, die nebenbei anfallen. Seymour Hersh berichtet in seiner kürzlich erschienenen Recherche über die Sprengung der Nord-­Stream-Pipelines¹, die US-Administration sei bereits im Herbst 2021 beunruhigt gewesen wegen der Möglichkeit, dass bei einer Betriebsfähigkeit der Leitung die deutsche Bundesregierung womöglich unwillig sein würde, die Ukraine »politisch und militärisch zu unterstützen«. Also muss sie damals schon in Rechnung gestellt haben, dass diese Unterstützung – auch militärisch – erforderlich sein würde.

Eine Recherche der Washington Post vom August 2022 über »den Weg in den Krieg« bestätigt diese Vermutung.² Demnach hatten US-Geheimdienste seit dem Frühjahr 2021 von Agenten im russischen Machtapparat Informationen darüber zugespielt bekommen, dass Wladimir Putin eine »großangelegte Invasion in der Ukraine« plane. Russlands Ziel sei, »Kiew und den größeren Teil des Landes zu erobern und nur einen ukraini...