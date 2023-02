Blendgranate des Tages: Baerbocks Feminismus

Derzeit erfährt man ja viel über Waffen. Von der bürgerlichen Journaille werden die »Qualitäten« von Panzern rauf- und runtergebetet, wird der Unterschied zwischen schweren und weniger schweren Mordwerkzeugen durchdekliniert. Toll, dieser zivilisatorische Fortschritt. Ganz vorne mit dabei: Annalena »We are fighting a war against Russia« Baerbock. Die Außenministerin kämpft dabei nicht nur für einen »Kulturwandel« in Sachen Kriegslust, sie widmet sich auch einer zweiten Front. Am Montag zündete der Spiegel die neueste Blendgranate aus dem Hause der Grünen-Politikerin: Das Auswärt...