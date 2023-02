Zum Inhalt dieser Ausgabe | Klopapier Helmut Höge Die Nazis setzten bei den Toiletten einst Flachspüler durch. Die meisten anderen Kulturen beziehungsweise Länder bevorzugen Tiefspüler. Der Nasszellenforscher Guillaume Paoli spricht bei dieser Form der Entsorgungszwischenlagerung deshalb von einem »deutschen Sonderweg zum Gully«. Der Klobeckenhersteller Reuter schreibt über die Vor- und Nachteile sinngemäß: Beim Flachspüler fallen die Exkremente auf Keramik, man kann sie inspizieren, aber es stinkt. Beim Tiefspüler fallen die Exkremente ins Wasser, es kann spritzen, aber es werden Gerüche vermieden. Die technologische Zukunft besteht aus einer bei Annäherung an das Becken über einen photoelektrischen Mechanismus ausgelösten Wasserspülung: »Das ist eine ›neue Aussage‹ und die Gewissheit, dass es keine Ohnmacht gibt, außer durch Depression«, meinte dazu der Philosoph Jean-François Lyotard, dem diese Klobecken und Urinale, die er das erste Mal auf der Toilette des Fachbereichs Informatik der Universität Aar...

Artikel-Länge: 4783 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen