Luftschlag des Tages: Pico-Ballon-Musik

Allein die Ouvertüre! Tagelang wurde minutiös beobachtet, wie ein Forschungsballon aus China träge über Montana dahinzog, am 4. Februar wurde er an der Ostküste pulverisiert, mit Jagdfliegern, Kreuzer, Zerstörer … Nach einer Pause zur Entfaltung der Nachwirkungen hob das eigentliche Bühnenwerk mit einem Dreierschlag auf der großen Trommel an: Am 10., 11. und 12. Februar wurde jeweils ein unbekanntes Flugobjekt über den USA und Kanada zerfetzt.

Das Echo der Weltöffentlichkeit war enorm. In den USA streiten die Massen, ob Außerirdische verprellt oder Hologramme vorgetäuscht...