Zum Inhalt dieser Ausgabe | Das komplette Paket Basketballstar LeBron James verdrängt Kareem Abdul-Jabbar von Platz eins der ewigen Punkterangliste Rouven Ahl Die Crypto.com-Arena in Los Angeles war Schauplatz vieler geschichtsträchtiger Basketballmomente. Am 7. Februar 2023 kam ein großer hinzu: LeBron James setzte sich im Spiel seiner Los Angeles Lakers gegen die Oklahoma City Thunder auf Platz eins der ewigen NBA-Punkterangliste. Der 38jährige überholte mit nun 38.390 Punkten den bisherigen Rekordhalter Kareem Abdul-Jabbar. »Es ist ein Rekord, von dem viele dachten, er würde nie gebrochen werden«, sagte NBA-Präsident Adam Silver während der Ehrungszeremonie. Abdul-Jabbar hatte den Titel bester Scorer seit 1984 getragen. Der 75jährige übergab bei den Feierlichkeiten in der Halle einen Ball an seinen Nachfolger. James, sichtlich gerührt, konnte die Tränen nicht zurückhalten: »Fuck, man, ich danke euch allen!« Seine ersten Punkte erzielte James am 30. Oktober 2003 für die Sacramento Kings. Im Sommer zuvor war er von den Cleveland Cavaliers als 18jähriger, gewissermaßen direkt aus der High School, beim Draft als...

