Mission erfüllt

Mit freundlicher Genehmigung des Autors veröffentlicht junge Welt an dieser Stelle in deutscher Übersetzung den Beitrag des bekannten Investigativjournalisten Seymour Hersh zur Sprengung der Nord-Stream-Pipe­lines, der zuerst am 8. Februar auf der US-amerikanischen Onlineplattform Substack erschienen ist. Teil 1 zur Vorgeschichte und Vorbereitung der Operation erschien in der Ausgabe vom Wochenende. (jW)

Norwegen war der perfekte Ort zur Ausführung der Mission. In den letzten Jahren der Ost-West-Krise hat das US-Militär seine Präsenz in Norwegen beträchtlich ausgebaut. Das Pentagon hat durch Investitionen in Höhe von Hunderten Millionen Dollar in die Modernisierung und den Ausbau von Einrichtungen der amerikanischen Marine und der Luftwaffe in Norwegen hochbezahlte Arbeitsplätze geschaffen, die vor Ort nicht unumstritten waren. Dazu gehört vor allem ein modernes Radar mit synthetischer Blende hoch im Norden, das in der Lage ist, weit nach Russland vorzudr...