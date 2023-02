Neue Besen kehren gut. Schon vor der Markteinführung der künstlich intelligenten Textproduktionsmaschinerie Chat-GPT dürfte das einer der gebräuchlichsten Sätze im boulevardaffinen Sportjournalismus gewesen sein. Er kommt stets dann zum Einsatz, wenn irgendwo ein Trainer entlassen wird. Mit Blick auf den 21. Spieltag der institutionalisierten bundesdeutschen Fußballdrittklassigkeit ließe sich nun abwandeln: Interimsbesen kehren nicht gut.

Drei der insgesamt 20 Dritt­ligacoaches waren in der zurückliegenden Woche vor die Tür gesetzt worden: Michael Köllner beim einstmaligen Topfavoriten TSV 1860 München, André Meyer beim abstiegsgefährdeten Halleschen FC und Rüdiger Rehm beim FC Ingol­stadt. Da bei den Sechzigern und in Halle (Saale) jeweils noch der neue Zampano gesucht wird, durften am Wochenende die Zwischenlösungen auf der Trainerbank sitzen. Jens Kiefer, in Halle eigentlich als Leiter der Nachwuchsabteilung angestellt, erwischte es besonders heftig: M...