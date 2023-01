Zum Inhalt dieser Ausgabe | Bombenbunker des Tages: Thalia-Theater Hamburg Susann Witt-Stahl Nicht nur »unterhaken«, wie der deutsche Kanzler es verordnet hat, konnte man sich vergangenen Sonnabend im Hamburger Thalia-Theater. In einer siebenstündigen »Bomb Shelter. Art Resistance Night« wurde dem Publikum auch die Möglichkeit zum Zusammenrücken geboten, sogar mit nationalistischen Durchhalteliedern zum Mitsingen – ein intensives Volksgemeinschaftserlebnis. Außer Sirenengeheul, Kindergeschrei und anderem »Sound des Krieges« aus den Lautsprechern gab es im zum »Bunker« umfunktionierten Theatersaal Darbietungen neofolkloristischer Literatur, Videokunst und Musik von Künstlern aus der Ukraine...

Artikel-Länge: 1906 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen