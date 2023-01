»Wichtigstes Ereignis der Stadtgeschichte«

Am 31. Januar 1933 schrieb ein Dorf am Fuße der Schwäbischen Alb Geschichte. Unter dem Motto »Heraus zum Massenstreik!« zogen am Tag nach der »Machtübertragung« an Hitler 800 Arbeiter durch Mössingen. Als einzige waren sie dem landesweiten Aufruf der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) zum Generalstreik gefolgt – dem letzten Versuch der KPD, den Faschismus noch zu verhindern. Die Partei war damals in der Region sehr stark, es war die Rede vom »roten Steinlachtal«. 80 der Streikteilnehmer wurden zu Gefängnisstrafen verurteilt. Anlässlich der 90. Jährung des Ereignisses fand am vergangenen Sonnabend in Mössingen eine Demonstration mit 500 Teilnehmern statt.

Bei der Auftaktkundgebung auf dem Rathausplatz erinnerte Ilse Kestin, Landessprecherin der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA), an den »Mössinger Marxismus« der frühen 1930er J...