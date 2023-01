Zum Inhalt dieser Ausgabe | Köpferollen in Kiew Ukraine: Regierungsmitglieder wegen Korruption entlassen. Verteidigungsminister weist Vorwürfe zurück Reinhard Lauterbach Nach Korruptionsvorwürfen gegen Regierungsmitglieder und hohe Beamte hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij mehrere der Angegriffenen entlassen. Ihre Ämter verloren insbesondere Kirilo Timoschenko, stellvertretender Chef der Präsidialverwaltung, und vier von ihm eingesetzte Regionalchefs sowie der stellvertretende Verteidigungsminister Wjatscheslaw Schapowalow. Er hatte einen Vertrag abgezeichnet, der für Lebensmittellieferungen an die Armee weit überhöhte Preise bewilligt hatte. Inzwischen nahm Verteidigungsminister Olexij Resnikow seinen ehemaligen Stellvertreter in Schutz: Die überhöhten Preise seien durch technische Fehler ...

Artikel-Länge: 2030 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen