Die Nordstory

Geheimnisse des Grand Hotels

Benannt nach der Pizza, die eigentlich nie jemand bestellt, ersteigerte Friedrich Haerlin vor 125 Jahren an der Hamburger Binnenalster das »Hotel zu den vier Jahreszeiten«, damals noch mit elf Gästezimmern. Heute sind es 156 Zimmer und Suiten, gehegt und gepflegt von rund 300 Angestellten. D 2022.

NDR, 15 Uhr

Die Simpsons

G. I. Homer

Mit militärisch-industriellen Komplexen beladen, stürmen Rekrutierer Springfields Grundschule und verleiten Bart und Co. dazu, sich für die Armee zu verpflichten, wenn sie 18 werden. Homer versucht seinen Jungen rauszuboxen, stellt sich aber wie immer semigescheit an und landet selbst in Uniform. Als braver Soldat Schweijk führt er die Truppe auf dem Übungsplatz, zu dem die Stadt gemacht wurde, in ein Fiasko, denn als a...