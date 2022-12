Rivale mit Ambitionen

Auf den ersten Blick wirkte es wie Chaos, was Mitte Dezember kurzfristig die polnische Politik prägte: das Durcheinander um ein Gesetz, mit dessen Hilfe die Regierung hoffte, die Freigabe von EU-Mitteln in Höhe von 36 Milliarden Euro für Polen zu erreichen. Inhalt des Gesetzes: Teile der umstrittenen Justizreform zurückzunehmen und damit einen der »Meilensteine« der EU zu erfüllen.

Das Hin und Her war zweifellos sehenswert: Erst hieß es, Europaminister Szymon Szynkowski vel Sek habe die Reform der Reform in Brüssel ausgehandelt. Dann bestellte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki die Fraktionschefs aller im Sejm vertretenen Parteien ein und bat sie, den vorliegenden Entwurf mitzuverabschieden, »ohne auch nur ein Komma daran zu verändern«. Das hörte sich schon eher an wie das »Brüsseler Diktat«, über das sich die regierende PiS (Recht und Gerechtigkeit) immer wieder beschwert hat. Dann wieder hieß es von Regierungsseite, der vorliegende Text sei ein »Abgeo...