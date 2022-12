Biobranche mit Umsatzdelle

Es klang beinahe wie eine Erfolgsmeldung für Fans konventioneller Agrarwirtschaft: »Der deutsche Ökomarkt schrumpfte 2022 zum ersten Mal in seiner Geschichte«, verkündete der Deutsche Bauernverband (DBV) am Mittwoch in seinem »Marktbericht zum Jahreswechsel«. Tags zuvor hatte bereits dpa über die Lage der Biobranche berichtet. Demnach sei bis Ende Oktober der Ökoumsatz um 4,1 Prozent gesunken. Ferner belief sich der Mengenrückgang auf 5,7 Prozent.

Bloß, wie dramatisch ist die Branchensituation wirklich? Zunächst: Von Panik keine Spur, von Insolvenzen indes schon. Prominentestes Krisenopfer ist die Biosupermarktkette »Basic« mit 20 Filialen und 500 Beschäftigten, vorwiegend in Bayern. Der Kettenpionier und drittgrößte Biosupermarkt in Deutschland, nach Dennree und Alnatura, beantragte beim Münchner Amtsgericht ein Schutzschirmverfahren, berichtete der Bayerische Rundfunk (BR) am Dienstag voriger Woche. Ein Schritt, der sich abgezeichnet hatte. Ende Novembe...