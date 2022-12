Das Erzgebirge

Von Höhlenwesen und Märchenburgen

Es gab mal eine lustige Truppe namens »Arzgebirgsche Separations-Freiheitsarmee«, kurz ASF. Die liefen mit Hassmasken durch den weitgehend gerodeten erzgebirgischen Urwald Miriquidi und ballerten ein bisschen mit Softair-Waffen. Ansonsten proklamierten sie die Unabhängigkeit des Erzgebirges. Der bundesdeutsche Staat verstand wie immer keinen Humor und razzte. Danach kam dick und fett das Bekenntnis zum Grundgesetz auf dem Onlineauftritt der Separatisten, und irgendwann machten sie auch gar nichts mehr. Geblieben ist ihre Version von »Come out, ye Black and Tans!«, in der sich klar abgegrenzt wird: »Keene Sachsn, keene Deitschn, keene Tschachn, keene Preußn.« Über erzgebirgische Höhlenbewohner. D 2021.

Arte, 16.55 Uhr

Weihnachtsjournal

Pfefferkuchenhaus Potsdam

Knusper, knusper, ...