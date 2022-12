Adlershof, Mey

Adlershof war fast 40 Jahre lang ein Sehnsuchtsort für zahllose DDR-Bürger. Adlershof war ein Fenster zur Welt, es bedeutete Unterhaltung, Bildung und auch Information, wobei man der nicht immer traute. Im Jahr 1950 wurde ein Gelände in Berlin-Adlershof als Standort für das Fernsehzentrum der DDR ausgewählt, und nach ersten Testversuchen ab Ende 1951 wurde heute vor 70 Jahren das regelmäßige offizielle Versuchsprogramm aufgenommen. Im Anschluss an die Nachrichtensendung »Aktuelle Kamera« mit Sprecher Herbert Köfer führte Ansagerin Margit Schaumäker durch die winzig kleinen Studiobauten, bevor der Hauptbeitrag begann: »Für ewige Freundschaft – eine Volkskunstsendung zum Geburtstag Josef Wissarionowitsch Stalins«. Denn das war einer der Gründe, warum dieses Datum für den Start gewählt wurde: der offizielle 73. (und letzte) Geburtstag des Sowjetführers. Ein anderer Grund war, dass die DDR den TV-Start-Wettbewerb gewinnen wollte. Was auch gelang: Das Fernsehe...