Das Landgericht Itzehoe hat am Dienstag eine Frau, die von 1943 bis 1945 als Sekretärin im faschistischen KZ Stutthof tätig war, zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Die Richter stellten fest, dass die 97jährige Angeklagte durch ihre Tätigkeit im Vorzimmer des Lagerkommandanten Paul Werner Hoppe Beihilfe zum Mord an über 10.000 Menschen leistete. Das Verfahren war möglicherweise der letzte Prozess gegen Beteiligte an nazistischen Kriegs- und Massenverbrechen in Deutschland.

Irmgard F. wurde zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Nach Feststellung der Strafkammer war die Angeklagte als Zivilangestellte in der Kommandantur des Lagers Stutthof in der Nähe von Danzig als Stenotypistin und Schreibkraft tätig. Damit habe sie in ihrer Funktion den Verantwortlichen des Konzentrationslagers bei der systematischen Tötung von Inhaftierten Hilfe geleistet. Weil die Frau zur Tatzeit erst 18 bis 19 Jahre alt war, fand der Prozess vor einer Jug...