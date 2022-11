Zum Inhalt dieser Ausgabe | Unfall bei TKS Arbeiter in Duisburg lebensgefährlich verletzt Henning von Stoltzenberg Erneut kam es auf dem Werksgelände von Thyssen-Krupp-Steel (TKS) in Duisburg-Bruckhausen zu einem schweren Arbeitsunfall. Der erst zu Wochenbeginn öffentlich bekanntgewordene Vorfall hatte sich bereits am 21. November im Warmbandwerk 1 ereignet. Ein schwer verletzter 23jähriger Arbeiter befindet sich seitdem im Krankenhaus, wo Ärzte weiterhin um sein Leben kämpfen. Details zum Unfallhergang wurden bisher nicht bekanntgegeben. Das Amt für Arbeitsschutz der Bezirksregierung hat mit der Überprüfung begonnen. Laut Polizeisprecher Jonas Tepe könne aber ein Fremdverschulden ausge...

