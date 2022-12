Grüne Wege

Verehrter Dozent, bester Freund!

Du hältst an der Columbia University eine Vorlesung über Österreich nach 1945 und begehrst von mir Auskunft über die Geschichte der Grünen, die ich aus der Nähe, du aber nur aus der Ferne deiner großbürgerlichen Herkunft nahe dem Schloss Schönbrunn mitbekommen hast. Außerdem warst du in den Jahren des grünen Aufstiegs in eine polnische Kriminalsoziologin verliebt und verbrachtest mehr Zeit zwischen Danzig und Krakow als in Österreich. Ich beeile mich daher, dir in aller Kürze ein paar Eckdaten zur Geschichte der Grünen über das große Wasser zu schicken.

Politische Beobachter fragen sich seit einiger Zeit, was mit den österreichischen Grünen los ist. Ihre vier Minister melden sich selten zu Wort, finden sich allzu leicht mit dem Abschmettern ökologischer Hauptforderungen durch den Koalitionspartner ÖVP ab und erweisen sich auch bei früher »grünen« Themen wie Asylpolitik, Minderheitenschutz, Behindertenpolitik und Frauenpoli...