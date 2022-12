Goodbye Chopin

Nach 1990 Geborenen wird man sie womöglich vorstellen müssen, aber eine Zeit lang waren Fleetwood Mac größer als die Beatles. Sie sind eine der erfolgreichsten Rockbands der Musikgeschichte und haben seit ihrer Gründung 1967 mehr als 100 Millionen Platten verkauft, circa 40 Millionen allein vom epochalen Album »Rumours« (1977). Am populärsten waren sie Ende der siebziger Jahre in der Besetzung mit Mick Fleetwood, John McVie, Christine McVie, Lindsey Buckingham und Stevie Nicks. Am Mittwoch ist nun die Sängerin, Songwriterin und Pianistin Christine McVie im Alter von 79 Jahren nach kurzer Krankheit in England verstorben.

McVie war mit ihrer glockenhellen Altstimme – »sie hat das weiche Timbre einer Meeresbrise«, so ein Kritiker überschwenglich – nicht nur eine herausragende Sängerin, sondern auch eine exzellente Keyboardspielerin und talentierte Songwriterin, die Lieder wie »Say You Love Me«, »You Make Loving Fun«, »Songbird« oder »Don’t Stop« komponier...