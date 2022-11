Es war einmal: Der Ohrwurm

Vieles nehmen wir erst wahr, wenn es rar wird. Vieles vermissen wir erst, wenn es verschwunden ist. Ohrwürmer gehören dazu. Die Melodie, die leicht in den Gehörgang gleitet, ist zwar nur so lange ein Genuss, bis sie sich darin festsetzt und man versucht, sie wieder loszuwerden, und ausgerechnet die zähesten Dermaptera sind die widerlichsten, man denke nur an den deutschsprachigen Raum mit Hirnfressern wie »Dschingis Khan« von der gleichnamigen Band, »Live is Life« (Opus) oder »Gib mir bitte einen Kuss« von Helga Feddersen, auch bekannt als »Ententanz«. Deutschpunksozialisierte witzeln, gegen solches Gewürm helfe ein belegt...