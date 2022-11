Streikwoche bei Vestas

Mit Beginn der Arbeitswoche hat die IG Metall die Beschäftigten von Vestas Deutschland zu einem fünftägigen Streik aufgerufen. In der aktuellen Tarifauseinandersetzung bei dem Produzenten von Windkraftanlagen will die Gewerkschaft damit den Druck auf die Geschäftsleitung erhöhen, die im Juli die Tarifverhandlungen abgebrochen hatte. Zum Auftakt der Streikwoche gab es am Montag morgen dezentrale Streikkundgebungen an verschiedenen Servicelagern, unter anderem in Husum.

»Wir wollen damit Druck machen für die Themen, die den Beschäftigten wichtig sind«, erklärte Martin Bitter, Geschäftsführer der IG Metall Rendsburg, in einer Mitteilung. Damit meint er: »regelmäßige Entgeltsteigerungen, die Kaufkraft sichern, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Möglichkeiten zur Altersteilzeit«. Den Beschäftigten gehe es darum, dass anspruchsvolle Facharbeit auch gut geregelt sei, so Bitter.

Ende Oktober hatten sich 88 Prozent der IG-Metall-Mitglieder bei einer dreitägigen Urabstim...