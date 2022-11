Kapital stürzt Sozialdemokraten

Der Oberbürgermeister von Frankfurt am Main, Peter Feldmann, ist abgewählt. Mit einem eindeutigen Votum von 95,1 Prozent stimmten knapp 202.000 Wählerinnen und Wähler beim Bürgerentscheid am Sonntag für die Abwahl des 64jährigen Sozialdemokraten. Die Wahlbeteiligung lag bei fast 42 Prozent. Vor der Abstimmung hatte es noch als unsicher gegolten, ob das Quorum von mindestens 30 Prozent überhaupt erreicht wird. Noch während der Stimmauszählung am Sonntag abend räumte Feldmann seine Niederlage ein.

Es gelte, sich nun statt auf personenbezogene wieder auf soziale Themen zu konzentrieren, erklärte der Sozialdemokrat. »Das Ziel einer sozialen Stadt ist noch nicht erreicht, ich bin mir aber sicher, dass viele Menschen weiter in diese Richtung diskutieren werden.« Feldmanns Amtszeit endet nun am kommenden Freitag. Bis zu einer Neuwahl spätestens am 12. März wird seine Stellvertreterin Nargess Eskandari-Grünberg (Bündnis 90/Die Grünen) die Amtsgeschäfte leiten.

