Gegenwind aus dem Bundestag

Nach einer ihrer Aktionen bläst der Klimagruppe »Letzte Generation« nun auch aus den Regierungsparteien der Wind ins Gesicht. Die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, Katja Mast, hat mit Blick auf die Blockade der Berliner Stadtautobahn am Montag Teile der Klimaproteste als »demokratiefeindlich« denunziert. Am Montag war eine 44 Jahre alte Radfahrerin in Berlin-Wilmersdorf von einem Betonmischfahrzeug überrollt und schwer verletzt worden. Sie wurde am Donnerstag im Krankenhaus für hirntot erklärt. Ein Spezialfahrzeug, das bei der Rettung der Frau helfen sollte, hatte nach Angaben der Feuerwehr im Stau auf der Stadtautobahn gestanden. Das wird der Gruppe angelastet, weil sie zur gleichen Zeit diverse Straßen blockiert hatte, darunter die Stadtautobahn, wo zwei Mitglieder der Gruppe eine Schilderbrücke besetzten.

