Harter Kampf um Inflationsausgleich

Nach Jahren der Reallohnsenkung soll es für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in der anstehenden Tarifrunde ein echtes Plus beim Entgelt geben. Die Gewerkschaften Verdi, GEW, GdP, IG BAU sowie der Beamtenbund fordern 10,5 Prozent mehr Geld. Angesichts der weiter steigenden Inflation könnte selbst von den geforderten 10,5 Prozent unterm Strich für die Beschäftigten kaum mehr Geld im Portemonnaie übrigbleiben – und dazu müsste die Forderung der Gewerkschaften erst einmal durchgesetzt. Die »Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände« (VKA) hatte Anfang Oktober schon mal Zurückhaltung angemahnt angesichts der finanziellen Lage in den Kommunen und bei den Sozialpartnern. Als Verdi und die anderen Gewerkschaften am Dienstag nachmittag erklärten, dass sie für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro monatlich mehr bei einer Laufzeit von zwölf Monaten verlangen, ze...