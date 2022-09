Tausende für reproduktive Rechte

Die Farben und Slogans der lateinamerikanischen Frauenbewegung variieren, die Forderung nach dem Recht auf »freie, sichere und kostenlose Schwangerschaftsabbrüche« ist dieselbe. Das wurde am weltweit begangenen Aktionstag für eben dieses Recht am Mittwoch zum wiederholten Male deutlich. Zwar weichen die Gesetzeslagen zwischen den Ländern der Region teils erheblich voneinander ab, viel zu tun gibt es jedoch fast überall noch.

In Argentinien, wo es eine der stärksten feministischen Bewegungen Lateinamerikas gibt, haben Frauen seit Anfang 2021 ein Recht auf Abbruch bis zur 14. Schwangerschaftswoche. Der Entscheidung vorausgegangen waren Jahre des feministischen Kampfes, im Dezember 2020 schließlich wurde das Recht gesetzlich verankert. Dass jedoch weiterhin durchaus Hürden für Personen bestehen, die dieses in Anspruch nehmen wollen, macht ein am Mittwoch von Amnesty International veröffentlichter Bericht deutlich. Demnach bestehen »Hindernisse« beim Zugang z...