Der Don Quijote von Havanna

In einem leeren Springbrunnen fahren Kinder Rollschuh. An den Ständen stapeln sich süße Kochbananen. Die Calle Máximo Gómez, Calle Monte genannt, bildet die Grenze zwischen Centro Habana und Habana Vieja. Viele der Häuser sind vom Verfall bedroht, besonders in diesen Stadtteilen kommt es regelmäßig zu Balkoneinstürzen, und hier wird sich an der Bushaltestelle auch mal wegen Geldschulden oder einer Hand in der Tasche des anderen gedroschen. Armut ist nicht abwesend in Kuba, und die Reichtumsverteilung ist mit der notwendigen Konzentration auf den Tourismus nicht einfacher geworden.

Das bringt gar nicht so kleine Nebenwidersprüche mit sich. Wird man als womöglich kaufkräftiger Ausländer identifiziert, dann kann einem auch Illegales offeriert werden. So sehr die Regierung Drogenhandel und Prostitution bekämpft – die Strafen dafür sind kein Spaß –, sie existieren vor allem da, wo Armut aktuell nicht völlig aufgehoben werden kann. Die Kollision mit dem, was...