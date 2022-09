Roulettespielerin des Tages: Elizabeth Truss

Die Queen wird sich im Grabe umdrehen. Kaum dahingeschieden, geht ihr Königreich vor die Hunde. Premierministerin Elizabeth Truss und Schatzkanzler Kwasi Kwarteng haben sich in den Kopf gesetzt, das Land zu ruinieren. Als Reaktion auf die in der vergangenen Woche verabschiedete Steuersenkung für Superreiche, die Millionären rund 45 Milliarden Pfund in die Taschen spülen soll, folgte der Absturz. Hedgefonds wetten auf den Verfall der Währung, die Bank of England musste am Mittwoch abend 65 Milliarden Pfund zur »Stabilisierung der Märkte« nachschießen. In den ...