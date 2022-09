Zum Inhalt dieser Ausgabe | Monarchiegegner des Tages: Charles III. Susanne Knütter Soll noch jemand sagen, die Monarchie hätte keine Funktion mehr. Der Deutschlandfunk merkte bereits kurz nach dem Tod von Elisabeth II. an, dass die neue Premierministerin, Elizabeth Truss, wenn sie es geschickt anstellt, das Ableben der Monarchin für sich ausnutzen könne. Die Medien, nicht nur im Königreich, leisten nach Kräften Beihilfe. Für jeden ist etwas dabei. Am Dienstag konnten wir erfahren, dass der Sarg der Queen seit mindestens 32 Jahren fertig ist. Außen aus Eiche und innen aus Blei, damit der Leichnam länger frisch bleibt. Muick und Sandy dürfen nicht zum Staatsbegräbnis kommen. »N...

Artikel-Länge: 1895 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen