Abholen und abschieben

Das Martinshorn verheißt schlechtes: Am Dienstag morgen kommt die Polizei in den Leipziger Stadtteil Südvorstadt, um einen Mann abzuholen und abzuschieben. Mohammad H. ist seit sechs Jahren in Deutschland, er ist formell staatenlos, kommt aus Palästina. Deportiert werden soll er allerdings nach Jordanien.

Der 26jährige schloss sich in seiner Wohnung ein, verweigerte der Polizei den Eintritt und verletzte sich selbst am Arm – er blutete stark. Paula Moser, Pressereferentin vom Sächsischen Flüchtlingsrat, war am Dienstag vor Ort und beschreibt ihre Beobachtungen am Mittwoch gegenüber jW: »Die Situation gestern war extrem aufgeladen, und die Einsatztaktik der Polizei hat viel mehr eskaliert als zu beruhigen. Mohammad H. hat immer wieder kommuniziert, er komme erst aus der Wohnung heraus und lasse sich ärztlich behandeln, wenn die Polizei sich zurückzieht.« Statt sich dieser Forderung zumindest anzunähern, hätte die Polizei das SEK in den Treppenaufgang von H...