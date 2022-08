Die Geister proben den Aufstand

Offenbachs »Orpheus in der Unterwelt« ist der Inbegriff politisch-satirischen Musiktheaters: Der Operettenklassiker gab das Zweite Kaiserreich Louis Bonapartes und seine bourgeoisen Emporkömmlinge dem Gelächter preis. So stimmt auch der »Höllengalopp« in einer Neufassung von Peter Hacks in ostdeutschen Nachwendezeiten zum Galopp raus aus dem Kapitalismus ein. – Was sollte daher auf dem UZ-Pressefest der DKP besser ins Programm passen als dieses Stück über eine Gesellschaft, die sich, den Lockrufen erlegen, an einen lebensfeindlichen Ort führen ließ, an den sie rückblickend lieber nicht geraten wäre?

1968 wurde in den Kammerspielen des Deutschen Theaters zu Berlin eine Bearbeitung von Offenbachs Operette »Die schöne Helena« zu einem der größten Erfolge der DDR-Theatergeschichte. Ihr Autor hieß Peter Hacks. Nun war das damals Gefeierte, die DDR, 1989/90 im Orkus verschwunden. Etwas später bestellte das DT bei dem berühmten Autor ein neues Werk, Hacks liefer...