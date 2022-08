Hafenarbeiter sind »Keyworker«

In der Bremer Innenstadt, in Bahnhofsnähe vor dem und im Atlantic Grand Hotel, geht es an diesem Montag früh einmal mehr um den nächsten Tarifvertrag für rund 12.000 Hafenbeschäftigte der Nordseehäfen: Zum mittlerweile zehnten Male treffen die Delegationen der Gewerkschaft Verdi und des Zentralverbands der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) zusammen, um – vielleicht – den seit Monaten eskalierenden Streit beizulegen. Vor Beginn der Verhandlung demonstrieren draußen vor dem Hotel die Abordnungen der Häfen von Emden, Wilhelmshaven, Bremerhaven, Brake, Bremen und Hamburg ihren Unmut über die fehlende Bereitschaft der Unternehmen, ihnen einen angemessenen Inflationsausgleich zuzubilligen. Die Gewerkschaft betont immer wieder aufs neue, dass die Hafenbeschäftigten »als Teil der kritischen Infrastruktur« in Zeiten der Pandemie und der nachfolgenden Schwierigkeiten durch gestörte Lieferketten als »Keyworker mit ihrer Hände Arbeit den Laden am Laufen gehalten« hätt...