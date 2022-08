Hilfe aus Havanna

In Kalabrien sollen knapp 500 Ärzte aus Kuba helfen, die Personalprobleme im öffentlichen Gesundheitssystem zu beheben. Das sei die »einzige Lösung, um die Schließung von Krankenhäusern in der Region zu vermeiden«, teilte der Präsident der süditalienischen Region, Roberto Occhiuto, am Donnerstag via Facebook mit. Das mit der kubanischen Regierung geschlossene Abkommen sieht ab September für zwei Jahre den Einsatz von 497 Ärzten der sozialistischen Inselrepublik vor.

Nach Angaben der Anaoo, der größten Ärztegewerkschaft Italiens, fehlen dem Land rund 10.000 Medizinerinnen und Mediziner. Die Ursachen dafür sind vielfältig: Zum einen die strengen Zulassungsbeschränkungen an den Universitäten sowie der Mangel an Studienplätzen. Vier von fünf Bewerbern werden nicht aufgenommen. Den Platz ergattert, steht das nächste Problem vor der Tür: Nicht alle Studierenden können sich für eine Spezialisierung einschreiben, weil keine finanzielle Unterstützung etwa in Form ...