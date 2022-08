Israels Telefonterror

Israel setzt in diesen Tagen seine Verbündeten erheblich unter Druck, ihre Verhandlungen mit dem Iran über eine Erneuerung des Wiener Abkommens von 2015 sofort abzubrechen. »Alles andere sendet ein starkes Signal von Schwäche.« Diesen Satz und diesen Appell schreiben die israelischen Medien einem »Official« zu, dessen Name nicht genannt werden darf, den die dortigen Journalisten aber gewiss alle kennen. Immerhin bezeichnen sie ihn als Angehörigen »der obersten Entscheidungsebene«, und der Mann – einstweilen kann es sich in Israel nur um einen solchen handeln – hat ihnen am Donnerstag ein Briefing, also eine Art Pressekonferenz mit eingeschränkter Haftung, dargeboten. Gewisse Formulierungen in der publizistischen Präsentation seiner Aussagen deuten darauf hin, dass es sich bei dem anonymen Performer sogar um Außenminister Jair Lapid persönlich gehandelt haben könnte, der das Land bis zur nächsten Wahl am 1. November zugleich auch als Premierminister führt...