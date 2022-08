Gegründet 1947 Sa. / So., 20. / 21. August 2022, Nr. 193

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Im Dienst für Diktatur und Demokratie Argentinien: Geheimdienst infiltrierte »Mütter der Plaza de Mayo«. Spionage auch nach 1983 Florencia Beloso, Buenos Aires Der Fall steht emblematisch für die mangelhafte Aufarbeitung der Verbrechen der argentinischen Militärdiktatur von 1976 bis 1983. Am Dienstag veröffentlichte die Tageszeitung Página 12 die Geschichte von »Isabelita«, einer Spionin, die sich bei den »Müttern der Plaza de Mayo« eingeschlichen hatte. Auch nach dem Ende der Diktatur setzte die Geheimdienstmitarbeiterin, deren offizieller Name von der Justiz weiter geheimgehalten wird, ihre Tätigkeit für die Polizei fort. Wie die Journalistin Luciana Bertoia für Página 12 aus Akten rekonstruiert hat, deutet alles darauf hin, dass sich »Isabelita« für die Geheimpolizei der »Markierung« von Gegnern der Militärdiktatur widmete. Diese wurden später in vielen Fällen entführt und ermordet, bzw. man hat sie »verschwinden lassen« – offiziell fielen der Diktatur rund 30.000 Menschen zum Opfer. Um Zugang zu den »Müttern der Plaza de Mayo« zu erlangen, gab sie vor, einen Bruder zu vermissen. Diese Gruppe aus Mütte...

Artikel-Länge: 2978 Zeichen

